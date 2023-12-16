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İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi Aziz Sancar oldu

İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Törende, İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü Prof. Dr. Aziz Sancar’a verildi. Törene video mesaj gönderen Sancar, "Ben doktorluk yaptım. İnsanların acılarını gördüm. Kanserli hastalara karşı çaresizliğimi gördüm. Anladım ki bunların çözümü temel bilim yapmak. İlim Yayma Vakfı'nın temel bilimlere önem vermesi beni mutlu etti, umarım böyle devam ederler." dedi.

23:02 - 16/12/2023 Cumartesi
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Prof. Dr. Aziz Sancar
Prof. Dr. Aziz Sancar

İlim Yayma Vakfı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri" töreni ile ödüller sahiplerini buldu.

İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi de Prof. Dr. Aziz Sancar oldu.

Sancar'ın yerine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuştu.

Mandal konuşmasında, "Aziz hocamız adına bu ödülü almak benim adıma bir şeref. İlim Yayma Vakfı'na teşekkür ediyorum. Kendimi mutlu, heyecanlı hissediyorum." dedi.

"Kanserli hastalara karşı çaresizliğimi gördüm"

Törene video mesaj gönderen Sancar ise şunları söyledi:

"İyi bir araştırmacı meraklı olmalıdır. Dünyada olup biten tüm gelişmeleri çalışmaları bilmelisiniz. Ne olup bittiğini bilmek lazım, okumak lazım, takip etmek lazım. Nobel'i aldığım gün Sayın Cumhurbaşkanı Japonya'daydı. Özellikle Cumhurbaşkanımız ile olan iletişimimizi anlatmak isterim. Bir Türk'ün Nobel aldığı öğrenmiş. Öğrenir öğrenmez beni aradı ve tebrik etti. Tüm Türkiye çok sevindi. Ben doktorluk yaptım. İnsanların acılarını gördüm. Kanserli hastalara karşı çaresizliğimi gördüm. Anladım ki bunların çözümü temel bilim yapmak. İlim Yayma Vakfı'nın temel bilimlere önem vermesi beni mutlu etti, umarım böyle devam ederler."

İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu

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Prof. Dr. İbrahim Akduman

Aziz Sancar kimdir?

Prof. Dr. Aziz Sancar, 1946 yılında Mardin'in Savur ilçesinde doğan, Nobel Ödüllü doktor, akademisyen, biyokimyager ve moleküler biyologdur. 1969 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Dallas’a giderek Dallas Texas Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı. Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1997 yılından beri ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.



#Aziz Sancar
#İlim Yayma Vakfı
#İlim Yayma Ödülleri
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