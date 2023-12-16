İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi Aziz Sancar oldu

"İyi bir araştırmacı meraklı olmalıdır. Dünyada olup biten tüm gelişmeleri çalışmaları bilmelisiniz. Ne olup bittiğini bilmek lazım, okumak lazım, takip etmek lazım. Nobel'i aldığım gün Sayın Cumhurbaşkanı Japonya'daydı. Özellikle Cumhurbaşkanımız ile olan iletişimimizi anlatmak isterim. Bir Türk'ün Nobel aldığı öğrenmiş. Öğrenir öğrenmez beni aradı ve tebrik etti. Tüm Türkiye çok sevindi. Ben doktorluk yaptım. İnsanların acılarını gördüm. Kanserli hastalara karşı çaresizliğimi gördüm. Anladım ki bunların çözümü temel bilim yapmak. İlim Yayma Vakfı'nın temel bilimlere önem vermesi beni mutlu etti, umarım böyle devam ederler."