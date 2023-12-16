Sosyal medyayı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ahlak uyarısı: Ciddi bir yozlaşma yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Milli eğitim çalışmaları ile eğitim ve öğretimin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz ve yenilerini üretemediğimiz için fikir kuraklığı yaşıyoruz." dedi.









Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine de değinen Erdoğan, son dönemde yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İlim Yayma Ödülleri daha doğrusu 2019'daki ödül törenindeki teklifimizle İlim Yayma Mükafatları Töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu yıl önceki yıllardaki başlıklara ilave olarak Prof. Dr. Aziz Sancar hocamıza ilim yayma vakfı 50. yılına özel bir mükafat ödül takdim ediyoruz. Gençlerimizin ufuklarının açılmasına yaptığı katkı için Aziz Sancar hocamıza teşekkür ediyoruz.









İlim yayma cemiyetimiz de bu uyanışın meyvelerinden birisidir. Bu kardeşiniz de ilim yayma meyvesidir. Darbe dönemlerinin ardından milli eğitim çalışmaları bir süre engellenmiş olsa da şartlar düzelince faaliyetler yeniden hız kazanmıştır.

Bugün cemiyetimiz ve vakfımız öğrenci yurtları, bursları eğitim merkezleri, üniversitesi ve diğer faaliyetleri ile iftihar vericidir.

Bir sahada derinleşmek tek başına yeterli değildir. Sağ ayağınızı asıl uzmanlık alnınıza koyacak, sol ayağınızla da geniş bir daire üzerinde diğer alanlarda dolaşacaksınız. Böylece uzmanlık sahanızla birlikte ufkunuzu da genişletmiş olacaksınız.

Bilhassa gençlik döneminde hata yapmaktan korkarak eser vermeyen kitap yazmayan konferanslarda birikimini ortaya koymayan ilim adamı daha sonra bunları hiç yapamaz.

"Fikir kuraklığı yaşıyoruz"

Ülkemiz bu konuda kurak dönemden geçmektedir. Telif eser sayımız epeyce düşüktür. Çok daha vahimi bu sürecin bizi kendi kavramlarımızdan uzaklaştırmasıdır. Biz kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz ve yenilerini üretemediğimiz için fikir kuraklığı yaşıyoruz. Ne zaman ki ilim insanlarımız yaptığı eserlerle yetiştirdiği eserlerle dünyada söz sahibi olursa kendi kavramlarımızla düşünmüş oluruz. Bir şeyle dertlenmek onun davasını yürütmenin ilk şartıdır. Bu davayı sürekli gündeme getirmek hepimizin görevidir. İlim dünyamızla gurur duyma günleri gelecektir. Bugünkü töreni bu sürecin bir nişanesi olarak kabul ediyorum.

"Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşanıyor"

Batı ülkeleri başta olmak üzere toplumların geleceklerinden endişe duymasının sebebi yeni nesillerin avuçlarından kayıp gittiğini görmesidir. Yeni neslimizi yeni iletişim mecralarının sinsi etkilerine karşı korumalıyız. Son dönemde özellikle bazı yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz. Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz.

"Ailede güzel insan yetişirse işletmede de helal rızık üretimi olur"

Bunlarla mücadelede İlim Yayma Vakfı gibi müesseselerimize düşüyor. Bugünlere nasıl gelindiğine bakmamız gerekiyor. Geçtiğimiz asırda 3 önemli gelişme insanların hayatlarında köklü değişikliklere yol açtı. Bunlardan biri otomobildir. İnsanları sokağa çıkardı. İkinci televizyondur. İnsanları tekrar eve kapattı. Üçüncüsü internettir. İnsanları dijital dünyaya kapattı. Halbuki binlerce yıldan beri toplumları ayakta tutan iki unsur vardır. İlki insan yetiştirmek, ikincisi üretimdir. İnsan ailede yetişir. İkinci ise işletmede yapılır. Ailede güzel insan yetişirse işletmede de helal rızık üretimi olur. Helal rızık da insanları refaha kavuşturur. Aile kurumumuza yönelik saldırılara bu gözle de bakmalıyız.

"Terbiye eğitimi pusulasız kaldı"

Eskiden çocuklara ilmihal; yani hayatın içinde nasıl davranmamız gerektiğini hatırlatan kurallar öğretilirdi. Bu terbiye eğitimini veren sosyal ve kurumsal yapı I. Dünya Savaşı ile birlikte yıkıldığı için uzun bir süre tabir yerindeyse pusulasız kaldı. Sömürgeci emperyalistlerin haricindeki dünyanın tamamı benzer bir savrulmaya maruz bırakıldı. II. Dünya Savaşı sonrasında İslam dünyasında pek çok bağımsız devlet ortaya çıktıysa da bunların kağıt üzerinde kaldığını gerçekte durumun hiç de öyle olmadığını biliyoruz. 1947'deki Filistin'i düşünün ve şu andaki Filistin'i düşünün. Nereden nereye? Nasıl sömürdüler? Dünya siyonizmi işte Filistin'de yaşananları nasıl bu mahkumiyeti, bu sınırları belirlediyseler şu an itibariyle bunu daha da ileri götürmenin gayreti içindeler.

"Ülkemizi üç çeyrek asırdır içinde çırpındığı bataklıktan çıkarmakta başardık"

Ülkemizdeki darbeleri, 'Bizim çocuklar başardı' cümlesiyle kendi yöneticilerine işaret ettiği gerçek işte budur. En son örneklerini sosyal kaos boyutuyla Gezi'de, silahlı kalkışma boyutu 15 Temmuz'da hayasız akını Allah'a hamdolsun göğsümüzü siper ederek durdurduk. Çok büyük bedeller ödedik. Ülkemizi üç çeyrek asırdır içinde çırpındığı bataklıktan çıkarmakta başardık. Türkiye artık demokrasi, güvenliği, ekonomi, savunma, diplomasisiyle çok daha hürdür, geleceğine çok daha güvenle bakabilmektedir. Biz siyasi, askeri ve ekonomik olarak güçlendikçe umutlarını bize bağlamış olan dost ve kardeşlerimizin özgüvenleri de arttı. İslam alemi ve Türk dünyasında geçmişe göre olumlu, cesur bir hava vardır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir.

"Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakındır"

Zalim İsrail devletin Batı devletlerinden desteği ile sürdürdüğü Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler de endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır. Yakaladığımız bu ivmeyi sürdürebilmek için çocuklarımızı medeniyetimize, tarihimize ve kültürümüze uygun şekilde yetiştirme meselesini önceliklerimizin en başına koyma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Bunun yolu da eğitim vasıtasıyla çocuklarımızın maddi ve manevi beslenme kaynaklarını millileştirmekten geçiyor. Devletin görevi bu sürecin önünü açmak ve kolaylaştırmak işinde rol oynamaktır. Unutmayınız sizin bıraktığınız her boşluğu doldurmak için emperyalist beslemesi nice yapılar ve dünya Siyonistleri hazır bekliyor. Onlara bu fırsatı veremeyiz. Kardeşlerimize, dostlarımıza, ümmetimize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye mecburuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla ödüllerini takdim ettiğimiz bilim insanlarımızı tebrik ediyorum.







