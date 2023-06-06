İlk kez toplanan yeni Kabine'den ilk kareler: Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılıyor. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Seçim Beyannamesi'ndeki vaatleri yeni kabine üyeleriyle birlikte değerlendirecek. Bu kapsamda bir yol haritası ve takvimlendirilme planlanacak.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni dönemin şifrelerini kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.















