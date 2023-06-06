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İlk kez toplanan yeni Kabine'den ilk kareler: Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni dönemin şifrelerini kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.

15:48 . 6/06/2023 Salı
AA
Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki kabine toplantısına katılıyor. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Seçim Beyannamesi'ndeki vaatleri yeni kabine üyeleriyle birlikte değerlendirecek. Bu kapsamda bir yol haritası ve takvimlendirilme planlanacak.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni dönemin şifrelerini kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine Anıtkabir'de: Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine Anıtkabir'de: Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2. döneminde yeni Kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün Kabine'mizin ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını için süratle yola çıkıyoruz. Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılının heyecanını inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç haline getireceğiz'' ifadelerini kullandı.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Kabine
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