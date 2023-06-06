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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine Anıtkabir'de: Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2. döneminde yeni Kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün Kabine'mizin ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını için süratle yola çıkıyoruz. Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılının heyecanını inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç haline getireceğiz'' ifadelerini kullandı.

14:09 . 6/06/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni Kabine üyeleri, ilk Kabine Toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine üyeleri Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip Anıtkabir özel defterini imzaladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2. döneminde yeni Kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün Kabine'mizin ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını için süratle yola çıkıyoruz. Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılının heyecanını inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç haline getireceğiz" dedi.


Yeni kabine bugün ilk kez toplanıyor


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni Kabinesini bugün ilk kez topluyor.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki Kabine toplantısına katılacak. Yeni dönemin ilk Kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Seçim beyannamesindeki vaatleri yeni Kabine üyeleriyle birlikte değerlendirecek. Bu kapsamda bir yol haritası ve takvimlendirilme planlanacak.

İlk sunum Şimşek'ten


Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni dönemin şifrelerini Kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.

Yeni Kabine listesi


Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz


Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki


Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar


Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak


Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek


İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya


Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy


Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin


Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler


Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca


Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır


Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı


Ticaret Bakanı: Ömer Bolat


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu



#Recep Tayyip Erdoğan
#Anıtkabir
#Ankara
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