Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine Anıtkabir'de: Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni Kabine üyeleri, ilk Kabine Toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine üyeleri Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip Anıtkabir özel defterini imzaladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2. döneminde yeni Kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün Kabine'mizin ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını için süratle yola çıkıyoruz. Kabinemizle birlikte 85 milyona aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılının heyecanını inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç haline getireceğiz" dedi.





Yeni kabine bugün ilk kez toplanıyor





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni Kabinesini bugün ilk kez topluyor.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haricinde yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 15 bakan ilk kez Beştepe’deki Kabine toplantısına katılacak. Yeni dönemin ilk Kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni yol haritasına dair görüşlerin paylaşılacağı belirtiliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Seçim beyannamesindeki vaatleri yeni Kabine üyeleriyle birlikte değerlendirecek. Bu kapsamda bir yol haritası ve takvimlendirilme planlanacak.

İlk sunum Şimşek'ten





Toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan ekonomi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak ilk adımlar olacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni dönemin şifrelerini Kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Bakanların yarın TBMM’de yemin etmesi bekleniyor.

Yeni Kabine listesi





Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz





Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki





Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar





Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak





Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek





İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya





Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy





Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin





Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler





Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca





Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır





Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı





Ticaret Bakanı: Ömer Bolat





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu







