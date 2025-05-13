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İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan soruşturma

İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan soruşturma

20:3913/05/2025, Salı
AA
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İmamoğlu, verdiği ifadede yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlarda bulundu.
İmamoğlu, verdiği ifadede yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti. İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti.

Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.



#Ekrem İmamoğlu
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