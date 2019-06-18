Gündem İmamoğlu ile Küçükkaya ortak yayından iki gün önce bir otelde görüşmüş
POLİTİKA

İmamoğlu ile Küçükkaya 'ortak yayın'dan iki gün önce bir otelde görüşmüş

İmamoğlu ile Küçükkaya 'ortak yayın'dan iki gün önce bir otelde görüşmüş

Türkiye'nin takip ettiği Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili bir detay ortaya çıktı. İmamoğlu ile programın sunucusu İsmail Küçükkaya, yayından 2 gün önce bir otelde 1 saat başbaşa görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun basın danışmanı da detayın ortaya çıkmasından sonra, görüşmeyi doğruladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu
İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu

Türkiye'nin konuştuğu "ortak yayın" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin takip ettiği Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İmamoğlu ile programın sunucusu İsmail Küçükkaya yayından 2 gün önce bir otelde 1 saat başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Yazar Nagehan Alçı, Habertürk TV'de bu akşam yayınlanan program esnasında, "Bana çok güvendiğim bir kaynağımdan gelen bilgidir. İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu, yayından iki gün önce bir otelde buluşarak, bir saat başbaşa görüşme gerçekleştirdiler" dedi.

PROGRAMDAKİ ŞÜPHELİ DURUMLAR DA BUNU KANITLIYOR

Programda Küçükkaya'nın bazı sorularına İmamoğlu'nun soru bitmeden refleks yaparak bilgi kartlarına uzanması ve kameralara doğru göstermesi ise manidar bulunmuştu. Bu durum, sosyal medyada ''Sorular önceden İmamoğlu ile paylaşıldı mı?'' sorusunu gündeme getirmişti.

İMAMOĞLU'NUN KRAVAT SEÇİMİ VE OTURMA DÜZENİ

İmamoğlu'nun kıravatını stüdyo renklerini uyumlu bir şekilde seçmesi ve masanın merkezi noktasında oturtulması da akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI DOĞRULADI

Olayın ortaya çıkmasından İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun Odatv’ye yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

  • “Çarşamba akşamı, İsmail Küçükkaya bizi aradı. Yayının formatına dair bizimle ve Binali Yıldırım’la konuşmak istediğini iletti. Biz de Perşembe günü Taksim’deki The Marmara Hotel’de ‘Kentsel Gelişim Çözümleri’ başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştireceğimizi, o toplantı sonrası görüşebileceğimizi ilettik. O gün o otelde buluştuk. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Şükrü Küçükşahin ve ben o buluşmada vardım. Küçükkaya bize 15’er soru soracağını, 3’er dakikalık süre tanıyacağını ve formatın nasıl olacağını anlattı. Bu çizgide yapılan görüşme sonrası, İsmail Küçükkaya Binali Yıldırım ile de görüşeceğini ve bir değişiklik olursa bizi bilgilendireceğini, belirtti. Kendisi dönmeyince, Cumartesi günü ben aradım İsmail Küçükkaya’yı. Küçükkaya da Binali Yıldırım’la telefonda görüştüğünü ve Yıldırım’ın da ‘Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz’ dediğini iletti. Engin Altay ve Mahir Ünal da bu görüşmelerin olacağını biliyordu. Nagehan Alçı’nın sanki gizemli bir olaymış gibi deklare ettiği buluşma budur.”

İSMAİL KÜÇÜKKAYA DA DOĞRULADI

İsmail Küçükkaya da Habertürk canlı yayınında Didem Arslan'ın sunduğu programa bağlanarak İmamoğlu ile The Marmara Oteli'nde buluştuğunu söyledi. Küçükkaya, öncesinde de Binali Yıldırım'ın basın danışmanıyla görüştüğünü ifade etti.

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