İmamoğlu yine şehir dışına çıkıyor

Taksiden minibüse, sosyal tesislerden suya kadar pek çok alanda tarifelere zam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Eylül tarihinde şehir dışında olacağını İstanbul Valiliği’ne bildirdi. İmamoğlu'nun yerine Meclis üyesi Hüseyin Aksu vekalet edecek. Pazar günü de dahil olmak üzere tüm hafta sonu şehir dışında olacağı öne sürülen İmamoğlu'nun, nerede olacağı bilinmiyor.

İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatil yapan Ekrem İmamoğlu, bu konuda sık sık eleştiriliyor.