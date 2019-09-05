Gündem İmamoğlu yine şehir dışına çıkıyor
POLİTİKA

İmamoğlu yine şehir dışına çıkıyor

Sık sık tatil yapması nedeniyle kamuoyundan tepki toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine şehir dışına çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Taksiden minibüse, sosyal tesislerden suya kadar pek çok alanda tarifelere zam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Eylül tarihinde şehir dışında olacağını İstanbul Valiliği’ne bildirdi. İmamoğlu'nun yerine Meclis üyesi Hüseyin Aksu vekalet edecek. Pazar günü de dahil olmak üzere tüm hafta sonu şehir dışında olacağı öne sürülen İmamoğlu'nun, nerede olacağı bilinmiyor.

İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatil yapan Ekrem İmamoğlu, bu konuda sık sık eleştiriliyor.

  1. Öte yandan meteoroloji, İmamoğlu şehir dışına çıkma kararı vermeden birkaç saat önce Marmara Bölgesi için yağış uyarısında bulundu.
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