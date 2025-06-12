İmamoğlu'nun "Bilirkişi Davası" ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun "Yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davaya katılmaması nedeniyle, duruşma 26 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu'nun bir sonraki celse belirlenen duruşma yerinde hazır edilmesi için bulunduğu ceza ve infaz kurumuna müzekkere yazılmasına karar verildi.