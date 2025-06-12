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İmamoğlu'nun "Bilirkişi Davası" ertelendi

İmamoğlu'nun "Bilirkişi Davası" ertelendi

11:5012/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi davası'nda yeni gelişme
Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi davası'nda yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs"ten yargılandığı dava ertelendi.

Ekrem İmamoğlu'nun "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının katılmadığı kaydedildi.


Dava 26 Eylül'e ertelendi


Ekrem İmamoğlu'nun "Yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davaya katılmaması nedeniyle, duruşma 26 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu'nun bir sonraki celse belirlenen duruşma yerinde hazır edilmesi için bulunduğu ceza ve infaz kurumuna müzekkere yazılmasına karar verildi.


İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla 23 Mart'ta tutuklanmıştı.


Kılıçdaroğlu ziyaret edecek


Öte yandan CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevi’nde bulunan Ekrem İmamoğlu’nu perşembe günü ziyaret edecek.



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