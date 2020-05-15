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MUĞLA

İmkansızlık mucit yaptı: Kaynak suyundan elde etti

İmkansızlık mucit yaptı: Kaynak suyundan elde etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde elektriği olmayan evde ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi Ramazan Kargılı (18), kaynak suyundan elde ettiği enerjiyle su ve güneşle çalışan elektrikli aletler icat etti. Bidondan müzik sistemi de yapan Ramazan'ın hayali Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TUBİTAK) görev almak. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ramazan Kargılı'yı arayıp, destek sözü verdi.

Haber Merkezi DHA
Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı.
Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı.

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı, Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Kozluca mevkisinde ailesiyle yaşıyor. Bir vadinin içindeki tek evde elektrik yok. En yakın bakkal 30 kilometre uzaklıktaki Pınarköy'de. Köyceğiz'de yatılı okuyan, okul dışındaki zamanlarını babası Yakup (46), annesi Firdevs (42) ve kardeşi İsa (7) ile geçiren Ramazan, elektrik sorununu az da olsa dinamo ile çözdü. Evin yakınındaki kaynak suyunun önüne yapılan depo dolduğunda su bırakılıyor ve düzenekle evdeki lambalar yanıyor. Aile günde yaklaşık 4 saat elektrikten faydalanabiliyor.

İlkokul yıllarında icatlar için çalışmaya başladığını söyleyen Ramazan Kargılı, "Ben mecburiyetten mucit oldum. Hayatımız burada az miktarda akan kaynak suyuna bağlı. Enerjiyi oradan sağlıyoruz. Su yetersiz olduğu için televizyon ve buzdolabı çalıştıracak kadar elektrik üretemiyoruz" dedi.

Aile günde yaklaşık 4 saat elektrikten faydalanabiliyor.

Güneş ve suyu kullandı

Güneş enerjisi ile çalışan çapa makinesi, su ile çalışan ağaç kesme makinesi, annesine kolaylık olsun diye yoğurt dövme ve biber ezme makinesi, plastik yoğurt kovasından süpürge de icat eden Ramazan, ihtiyaçlardan icatların doğduğunu söyledi.

Kargılı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Hiçbir kodlama bilgim ve eğitimim yoktu. Evimizde ihtiyaçlardan doğan sebeplerden dolayı icat yapmaya başladım. Ayran yapabilmek için yoğurt dövme makinesine ihtiyaç oldu. Ben de bunun icadını yaptım. Sonra ihtiyaçlar devam etti ve benim icatlarım da bununla birlikte devam etti ama ailemde biraz tedirginlik vardı. Bunun sebebi fazla ders çalışamayıp, devamlı icatlar üzerinde çalışmam. O yüzden ailem bu konudan pek memnun değil. Gelecekte bir iş sahibi olamayacağımdan korkuyorlar. Aslında ben de korkuyorum. Çünkü gerekli desteği bulamıyorum. Mekatronik mühendisliği okuyarak bu icatlarıma devam etmek istiyorum."

İmkansızlık mucit yaptı
FOTOĞRAF 8
Title
Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı, Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Kozluca mevkisinde ailesiyle yaşıyor. Bir vadinin içindeki tek evde elektrik yok. En yakın bakkal 30 kilometre uzaklıktaki Pınarköy'de. Köyceğiz'de yatılı okuyan, okul dışındaki zamanlarını babası Yakup (46), annesi Firdevs (42) ve kardeşi İsa (7) ile geçiren Ramazan, elektrik sorununu az da olsa dinamo ile çözdü.
Title
Evin yakınındaki kaynak suyunun önüne yapılan depo dolduğunda su bırakılıyor ve düzenekle evdeki lambalar yanıyor. Aile günde yaklaşık 4 saat elektrikten faydalanabiliyor.
Title
İlkokul yıllarında icatlar için çalışmaya başladığını söyleyen Ramazan Kargılı, Ben mecburiyetten mucit oldum. Hayatımız burada az miktarda akan kaynak suyuna bağlı. Enerjiyi oradan sağlıyoruz. Su yetersiz olduğu için televizyon ve buzdolabı çalıştıracak kadar elektrik üretemiyoruz dedi.
Title
Güneş enerjisi ile çalışan çapa makinesi, su ile çalışan ağaç kesme makinesi, annesine kolaylık olsun diye yoğurt dövme ve biber ezme makinesi, plastik yoğurt kovasından süpürge de icat eden Ramazan, ihtiyaçlardan icatların doğduğunu söyledi.
Title
Kargılı, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Hiçbir kodlama bilgim ve eğitimim yoktu. Evimizde ihtiyaçlardan doğan sebeplerden dolayı icat yapmaya başladım. Ayran yapabilmek için yoğurt dövme makinesine ihtiyaç oldu. Ben de bunun icadını yaptım. Sonra ihtiyaçlar devam etti ve benim icatlarım da bununla birlikte devam etti ama ailemde biraz tedirginlik vardı. Bunun sebebi fazla ders çalışamayıp, devamlı icatlar üzerinde çalışmam. O yüzden ailem bu konudan pek memnun değil. Gelecekte bir iş sahibi olamayacağımdan korkuyorlar. Aslında ben de korkuyorum. Çünkü gerekli desteği bulamıyorum. Mekatronik mühendisliği okuyarak bu icatlarıma devam etmek istiyorum.
Title
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, mucit Ramazan'ı aradı ve destek sözü verdi. Ayrıca Ramazan'ın yaptığı icatlar mühendisler tarafından test edilecek ve uygun görülmesi halinde genç mucit adına patent alınacak.
Title
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, Ramazan'ı ileride iyi bir yerlerde göreceğime yürekten inanıyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum. Her türlü ihtiyacında destek olacağımızdan şüphesi olmasın ifadelerini kullandı.
İmkansızlık mucit yaptı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde elektriği olmayan evde ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi Ramazan Kargılı (18), kaynak suyundan elde ettiği enerjiyle su ve güneşle çalışan elektrikli aletler icat etti. Bidondan müzik sistemi de yapan Ramazan'ın hayali Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TUBİTAK) görev almak. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ramazan Kargılı'yı arayıp, destek sözü verdi.

Sıfır imkanla başardı

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, mucit Ramazan'ı aradı ve destek sözü verdi. Ayrıca Ramazan'ın yaptığı icatlar mühendisler tarafından test edilecek ve uygun görülmesi halinde genç mucit adına patent alınacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, "Ramazan'ı ileride iyi bir yerlerde göreceğime yürekten inanıyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum. Her türlü ihtiyacında destek olacağımızdan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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