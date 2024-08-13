Instagram Türkiye’de erişime tekrar açılmasının ardından yine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın mesajlarını sildi

Sosyal medya platformu Instagram'a, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilmiş görüşmeler neticesinde alınan kararları kabul eden kuruluş için 13 Ağustos'ta erişim engeli kaldırılmıştı.
Erişim engelinin kaldırılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın instagram hesabında yer alan 2 ayrı mesajı dün silindi.
'Instagram'da siyonist demek yasak katil İsrail'i savunmak serbest'
Orhan, silinen 2 paylaşımla ilgili, "Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi. Instagram'da siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın paylaşımı şu şekilde: