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Instagram Türkiye’de erişime tekrar açılmasının ardından yine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın mesajlarını sildi

Instagram, Türkiye'de erişimin tekrar açılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hesabında yer alan 2 ayrı mesajı sildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, silinen 2 paylaşımla ilgili, "Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi. Instagram'da siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

15:25 - 13/08/2024 Salı
IHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Sosyal medya platformu Instagram'a, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilmiş görüşmeler neticesinde alınan kararları kabul eden kuruluş için 13 Ağustos'ta erişim engeli kaldırılmıştı.


Erişim engelinin kaldırılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın instagram hesabında yer alan 2 ayrı mesajı dün silindi.


Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan,
Ali Erbaş'ın silinen 2 paylaşımından birinin Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi sonrası Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden, diğerinin de Mekke'deki toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasından olduğunu ifade etti.

'Instagram'da siyonist demek yasak katil İsrail'i savunmak serbest'

Orhan, silinen 2 paylaşımla ilgili, "Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi. Instagram'da siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın paylaşımı şu şekilde:


"Instagram Türkiye'de erişimin tekrar açılmasının ardından yeni skandal bir uygulamaya imza attı. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız Ali Erbaş'ın instagram hesabında yer alan 2 ayrı mesajı dün silindi. Skandalın en ilginç tarafı, 3 ay önce yapılan uluslararası Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması. Yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi. Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta, Siyonist kelimesi. Instagramda siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest. Instagramın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir.”

Şehit İsmail Haniye için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı: Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi sebebiyle Türkiye'deki tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Ayasofya Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazını kıldırdı. namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da gıyabi cenaze namazını kılmak için alana geldi. Camiye sığmayanlar dışarıya serilen hasırlar üzerinde namazlarını eda etti.


#Instagram
#Ali Erbaş
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#İsrail
#Gazze
#Siyonist
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