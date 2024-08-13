Instagram Türkiye’de erişime tekrar açılmasının ardından yine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın mesajlarını sildi

"Instagram Türkiye'de erişimin tekrar açılmasının ardından yeni skandal bir uygulamaya imza attı. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız Ali Erbaş'ın instagram hesabında yer alan 2 ayrı mesajı dün silindi. Skandalın en ilginç tarafı, 3 ay önce yapılan uluslararası Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması. Yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi. Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta, Siyonist kelimesi. Instagramda siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest. Instagramın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir.”