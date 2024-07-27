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CHP kafayı Diyanet'e taktı

CHP'de tüzük ve parti programı için düzenlenecek kurultayda Diyanet İşleri Başkanlığı ve dini eğitim için de birer başlık açılacak. Diyanet'in bütçesi de kurultayda gündeme getirilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:40 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

4-9 Eylül arasında tüzük kurultayını toplayacak olan CHP'nin parti programında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı için de ayrı başlıklar açılacak. CHP, Türkiye'de “eğitimin dini temellerden uzaklaştırılması” ve “daha pozitif bilime ağırlık verilmesi”ni programına taşıyacak. Öte yandan Diyanet'in bütçesinin de bu çerçeve program kurultayında “inceleneceği” öğrenildi. Kaynaklar; CHP programında dini eğitimin olası bir CHP iktidarında hangi temeller ve dayanaklar üzerine kurulacağının bu kurultayda tartışılacağını açıkladı.

SEÇİMLİ KURULTAY UZAK İHTİMAL

Edinilen bilgiye göre, kurultayın içeriği tüzük ve parti programı ile sınırlı tutulacak. Bu çerçevede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ortak hareket edecek. İmamoğlu, parti içi muhalefeti yetersiz gördüğü için tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüştürülmesi fikrinden vazgeçti. CHP kaynakları, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde yürütülen seçimli kurultay faaliyetlerinin kabul görmediğini bildirdi. Bu duruma gerekçe olaraksa, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile uzlaşmak istemediği ve Kılıçdaroğlu'nun kendini halen lider olarak görmesi gösterildi.

O kadar güçlüyse lider olsun

CHP kaynakları "1400 delegesi bulunan CHP’de tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürmek isteyen kişi ya da çevreler en az 700 delegenin imzalı desteğini arkasına almak zorunda" dedi. Kaynaklar, bu denli bir desteği arkasında bulan kişinin olağanüstü kurultaya da karar verebilecek kadar güçlü olduğunu ve önünde genel başkan olmayı engelleyecek herhangi bir şeyin bulunmadığını ifade etti. Kaynaklar "Bu kadar delegeyi elinde bulunduran kişi seçimli kurultay yerine olağanüstü kurultay yapar ve genel başkan olur. Bu kadar güçlü birisi olsa şimdiye kadar görürdük" ifadelerini kullandı.



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