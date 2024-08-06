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İsrail'in sanal kalkanı Instagram'dan 5 gün sonra aynı senaryo: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 'Haniye' paylaşımını kaldırdılar

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadetinin ardından uyguladığı sansür politikasıyla terör devleti İsrail'e sanal kalkan olan Instagram'a, Türkiye'den erişim engeli getirilmişti. Instagram yetkilileri, uğradıkları kaybı bir an önce sonlandırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelere başlasa da, devletin istediği adımları henüz atmadı. Yaşananlar sıcaklığını korurken; Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Haniye için 31 Temmuz'da yaptığı paylaşımı 5 gün sonra kaldırarak yeni bir skandala imza attı.

Hüseyin Berk
19:14 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 19:24 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Instagram, Diyanet İşleri Erbaş'ın paylaşımına 5 gün sonra sansür uyguladı.
Instagram, Diyanet İşleri Erbaş'ın paylaşımına 5 gün sonra sansür uyguladı.

Hamas lideri İsmail Haniye, terör devleti İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği kalleş suikastta şehadete erdi. Türkiye, Haniye'nin şehadeti nedeniyle bir günlük milli yas ilan ederken dünyanın birçok ülkesinden katil İsrail'e tepkiler gecikmedi.

İsrail'i kınayan ve Haniye'yi anan paylaşımlar, Meta'ya bağlı Facebook ve Instagram'da sansüre uğradı.

Türkiye'de aralarında Diyanet İşleri Başkanlığının da yer aldığı birçok kurum ve kişinin Haniye'yi anan paylaşımları, skandal bir kararla kaldırıldı.

Malezya, Haniye için paylaşım yapan Başbakan Enver İbrahim'e Instagram'ın sahibi Meta tarafından sansür uygulandığını duyurdu.

Sansürcü Instagram'a Türkiye'den erişim engeli

Soykırım başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana benzer bir tutum sergileyen Instagram'a, Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildi.

"Instagram, bu ülkenin kurallarına uyacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın skandalına ilişkin,
"Bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Elbette var, siz de bunlara uymak zorundasınız. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız."
dedi.

Instagram'dan yeni skandal: Diyanet İşleri Başkanı'nın paylaşımını 5 gün sonra kaldırdılar

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, terör devleti İsrail'in sanal kalkanı Instagram'ın, tartışmalar sürerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Haniye için 31 Temmuz'da yaptığı paylaşımı 5 gün sonra kaldırdığını bildirdi.

Orhan konuya ilişkin paylaşımında,
"Cuma günü Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir skandala imza attı. Meta İnstagramda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın İsmail Haniye'yle ilgili 31 Temmuz 2024’te yayınlanan taziye mesajını tam 5 gün sonra sildi. Sadece Şehid Haniye’nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak Instagram üzerinden."
ifadelerini kullandı.


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