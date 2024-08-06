İsrail'in sanal kalkanı Instagram'dan 5 gün sonra aynı senaryo: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 'Haniye' paylaşımını kaldırdılar

Hamas lideri İsmail Haniye, terör devleti İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği kalleş suikastta şehadete erdi. Türkiye, Haniye'nin şehadeti nedeniyle bir günlük milli yas ilan ederken dünyanın birçok ülkesinden katil İsrail'e tepkiler gecikmedi.
Türkiye'de aralarında Diyanet İşleri Başkanlığının da yer aldığı birçok kurum ve kişinin Haniye'yi anan paylaşımları, skandal bir kararla kaldırıldı.
Malezya, Haniye için paylaşım yapan Başbakan Enver İbrahim'e Instagram'ın sahibi Meta tarafından sansür uygulandığını duyurdu.
Sansürcü Instagram'a Türkiye'den erişim engeli
Soykırım başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana benzer bir tutum sergileyen Instagram'a, Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildi.
"Instagram, bu ülkenin kurallarına uyacak"
Instagram'dan yeni skandal: Diyanet İşleri Başkanı'nın paylaşımını 5 gün sonra kaldırdılar
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, terör devleti İsrail'in sanal kalkanı Instagram'ın, tartışmalar sürerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Haniye için 31 Temmuz'da yaptığı paylaşımı 5 gün sonra kaldırdığını bildirdi.