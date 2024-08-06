İsrail'in sanal kalkanı Instagram'dan 5 gün sonra aynı senaryo: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 'Haniye' paylaşımını kaldırdılar

İsrail'in saldırısında şehit olan İsmail Haniye için yapılan paylaşımların Instagram tarafından sansüre uğraması sonrasında Türkiye, uygulamaya erişim engeli getirdi. Geçmişte de benzer birçok skandala imza atan Instagram'ın sahibi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, yaptıkları için İsrail'den özel bir teşekkür bile almıştı. Öte yandan Meta'nın güvenlik başkanının Tel Aviv'de yaşaması ve Meta'nın bir diğer popüler uygulaması WhatsApp üzerinden de Filistinlilerin nasıl ölüme götürdüğü deşifre olmuştu. Yaşananlar Zuckerberg'in Siyonistler için nasıl bir kalkan olduğunu yeniden gündeme getirdi.