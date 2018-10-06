Gündem İnternetten aldıkları pompalıyla parka gittiler Sonrası korkunç
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İnternetten aldıkları pompalıyla Ankara'da birbirlerini öldüren gençler

İnternetten aldıkları pompalıyla parka gittiler: Sonrası korkunç

Çocukluk arkadaşı iki lise öğrencisi bilgisayarda tutkun oldukları savaş oyununa özenip pompalı silah aldılar. Parkta silahlarla oynarken bir kadın yaralanınca tartıştılar. Çocuklardan biri diğerini vurup intihar etti. İki gencin cesedi otoparkta bulundu.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen polisler, gençlerin cansız bedenlerinin etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi.
Olay yerine gelen polisler, gençlerin cansız bedenlerinin etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi.

Ankara'da, pompalı tüfekli 2 genç parkta bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Bu sırada ateşlenen silahların birinden çıkan kurşunla olay yerine yaklaşık 600 metre uzaklıktaki kadın yaralandı. Üç gün önce meydana gelen olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Ankara'nın Şentepe semti, 3 Ekim'de internetteki şiddetin ve bireysel silahlanmanın boyutunu gösteren dehşet verici bir olaya sahne oldu.

Sık sık internette savaş oyunu oynayan lise son sınıf öğrencileri Ömer Faruk Karakoç ile Kerem İleri, Müslüm Gürses Parkı'nda buluştular. Yanlarında internetten satın aldıkları pompalı silah da vardı.

Biri sipere girmiş, diğer ateş etmiş

  • İki arkadaş savaş oyununu gerçek hayatta da oynamaya başladılar. Biri sipere giriyor, diğeri ateş ediyordu. Bu sırada saçmalar parktaki bir kadını hafif şekilde yaraladı. Panikleyip olay yerinden kaçak iki genç, 600 metre uzaklıktaki bir sitenin otoparkına gidip aralarında tartıştılar. Ardından Kerem İleri, silahla önce Ömer Faruk Karakoç'u, ardındansa kendisini vurdu.

Lise öğrencisi nasıl pompalı alabilir?

İki gencin cesedi otoparkta bulundu. Karakoç ve İleri aileleri olayın şokunu yaşıyor. Aileler, "Lise öğrencisi bir çocuk nasıl oluyor da internet üzerinden pompalı tüfek satın alabiliyor?" diye isyanda.

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