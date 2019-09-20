Gündem Irakın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildi.
Gara'ya düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan Gara'da 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi."

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