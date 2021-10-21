Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ansızın vurmaya devam!
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek! #MSB #TSK pic.twitter.com/ZgjzHT2Cjp
Ansızın vurmaya devam!
"OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.