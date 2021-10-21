Gündem Irakın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Hava Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Irakın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülerini paylaştı
OYNAT 00:22
Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından 4 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülerini paylaştı. Yapılan açıklamada, 'Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.' ifadelerine yer verildi.


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