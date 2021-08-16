Gündem Irakın kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Son Dakika Haberi: Irakın kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da süren operasyonda, son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyla (EYP) Mehmetçikleri şehit eden teröristlerin, tespit edilip etkisiz hale getirildiği ifade edilen paylaşımda, operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e ulaştığı aktarıldı.

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