İran’dan üçüncü balistik füze: Havada imha edildi

İran, savaşın durması için yoğun diplomasi trafiği yürüten Türkiye’yi üçüncü kez hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir” denildi.

SM3 FÜZELERİYLE İMHA EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, İran'dan ateşlenen füze Kürecik Radar Üssü'nden tespit edildi. Diğer füzelerin imha sürecinde olduğu gibi dün atılan balistik mühimmat da Doğu Akdeniz'deki ABD askeri gemisinden ateşlenen SM3 füzeleriyle imha edildi.

SAVAŞIN İÇİNE ÇEKİLMEMEK İÇİN İHTİYATLI

Güvenlik kaynakları, Türkiye'ye İran'dan atılan bu füzelerin körfez ülkelerine yapılan saldırılardan farklı bir modele sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin pozisyonu yineleyen güvenlik kaynakları, "Türkiye savaşın tarafı değildir ve çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlıdır. Türkiye, bölgede yeni gerilim hatları oluşmaması için sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve bütün taraflara bunu iletmektedir" değerlendirmesini yaptı.

İRAN'A UYARI

Türkiye, 3'üncü füzenin ardından İran'a söz konusu saldırıya ilişkin sorumluların derhal tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda net mesaj iletti. Kaynaklar, "Türkiye'nin ihtiyatlı tavrı sınırsız tolerans anlamına gelmemelidir. Türkiye milli güvenliğini sağlamak için gerekli caydırıcı güce sahiptir ve yeri geldiğinde kendi belirlediği şekilde yaptırım niteliğindeki tedbirler almaktan çekinmeyecektir" şeklinde konuştu.

MEZHEPÇİLİK TUZAĞINA DİKKAT

Kaynaklar, mezhepçilik tuzağına da dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede yaşanan gerilimlerin iç kamuoyunda özellikle sosyal medyada mezhep temelli bir tartışmaya dönüştürülmesinin, Türkiye’nin huzuruna ve bölgesel istikrara zarar verebilecek tehlikeli bir tuzak olduğu belirtildi. Türkiye'nin, dış politikada olduğu gibi kamuoyunda yürütülen tartışmalarda da mezhepçi söylemlerden uzak durma politikasını yürüttüğü ifade edildi.

TACİZLER SÜRÜYOR

İsrail'in ABD ile İran'a düzenlediği saldırının üzerinden 14 gün geçerken, İran da misillemeye devam ediyor. Bu kapsamda, dün havada imha edilen balistik mühimmat İran'dan Türk hava sahasına yönelen 3'üncü füze oldu. İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.

Savunmaya devam edeceğiz

NATO, İran’dan ateşlenen bir füzenin daha Türk hava sahasında etkisiz hale getirilmesinin ardından açıklama yaptı. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi. Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz" bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan'dan destek mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da konuya dair yazılı açıklama yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına yönelik bu tür hareketleri şiddetle kınadıkları belirtilen bakanlık açıklamasında, "Bu, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün ağır ihlalidir. Kabul edilemez olarak gördüğümüz, gerilimi tırmandıran bu tür eylemler bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Kardeş Türkiye ile bir kez daha dayanışmamızı ilan ediyoruz" denildi.







