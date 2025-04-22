İş insanı Nurhan Ör'ü canice katleden 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi: Aralarında lise arkadaşları da var

Kocaeli'de halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'ü öldürüp, cesedinin asitle eritilerek yok edildiği cinayete ilişkin; lise arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların ‘delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Savcı mütalaasını açıkladı
Olayla ilgili açılan davanın duruşması bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanıkların tamamı, Ör'ün yakınları ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında; Işık Eren'in planlamasıyla eylemin gerçekleştiğini, Nurhan Ör'ün araç bagajında elleri, ayakları, bacakları ve ağzı bağlı şekilde halıya sarılı vaziyette hayatını kaybettiğinin belirlendiğini aktardı. Olaydan bir gün önce sülfürik asit, satır, tulum, siperlik, muşamba alınması ve itiraflardan yola çıkılarak, sanıkların amacının Nurhan Ör'ü öldürmek olduğu kaydedildi. Sanıkların tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak içi Nurhan Ör'ü öldürdüklerinin anlaşıldığı belirtildi.
Ağırlaştırılmış müebbet talebi
Öte yandan, mütalaada tutuklu 6 sanığın, ‘delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüsten' 10 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.