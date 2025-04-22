Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara Valiliğinden CHP'ye '23 Nisan yürüyüşü' reddi: Uygun alan talep edilirse kolaylık sağlanır

Ankara Valiliğinden CHP'ye '23 Nisan yürüyüşü' reddi: Uygun alan talep edilirse kolaylık sağlanır

19:3622/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Ankara Valiliği, CHP'nin belirlenen alanlar dışındaki 'yürüyüş' talebini reddetti.
Ankara Valiliği, CHP'nin belirlenen alanlar dışındaki 'yürüyüş' talebini reddetti.

Ankara Valiliği, CHP'nin 23 Nisan'da yapmak için başvuru yaptığı yürüyüş talebini, 'mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği' gerekçesiyle reddettiğini açıkladı. Valilik, uygun alanların isimlerini verip talep edilmesi halinde her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, yarın saat 15.30'da Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayı, saat 17.00'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapmasını ve akabinde Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmek istedi.

Ankara Valiliği, CHP'nin bu talebini reddedip gerekçesini de kamuoyuna duyurdu.

"Uygun alanı talep edin kolaylık sağlanır"

Valilik, talebi 'mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği' gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.
Valilik, uygun alanların isimlerini verip talep edilmesi halinde her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağını bildirdi.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı 22.04.2025 tarihli başvurusu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.30'da Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacağı, saat 17.00'de CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapacağı, akabinde Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmek istendiği bildirilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca, talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup; valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir."



#CHP
#23 Nisan
#Yürüyüş
#Ankara Valiliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATV canlı izle: Bu akşam ATV canlı yayınında neler var? İşte 22 Nisan ATV yayın akışı