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İstanbul'da fabrika yangını: Yaklaşık bir saatte söndürüldü

İstanbul'da fabrika yangını: Yaklaşık bir saatte söndürüldü

20:2222/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
IHA
AA
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Yangın, fabrikada büyük çapta hasara yol açtı.
Yangın, fabrikada büyük çapta hasara yol açtı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi'nde içerisinde palet olduğu bildirilen bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Pendik ilçesinde palet fabrikasında çıkan ve bitişikteki iki bina ile bir atölyeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta faaliyet gösteren palet fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki binanın çatısı ile bir atölyeye sıçradı.

Yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangın, alevlerin sıçradığı binaların çatıları ve dış cephelerinin de zarar görmesine neden oldu.



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