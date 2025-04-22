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Bursa'da iki katlı evde yangın paniği

Bursa'da iki katlı evde yangın paniği

09:3922/04/2025, Salı
IHA
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İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde, 2 katlı bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Osmangazi'deki yangın gece saatlerinde elektrik kontağından başladı. Kısa sürede evi saran dumanlar çevredeki vatandaşları endişelendirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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