Yangın sonrası korkunç olay: Ekipler kontrol yaparken karşılaştı

Adana'da yangın çıkan apartman dairesinde bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.