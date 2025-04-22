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Yangın sonrası korkunç olay: Ekipler kontrol yaparken karşılaştı

Yangın sonrası korkunç olay: Ekipler kontrol yaparken karşılaştı

00:4222/04/2025, Salı
AA
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Hayatını kaybeden vatandaşın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da dokuz katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri araştırma yaptıkları evde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Adana'da yangın çıkan apartman dairesinde bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin 9 katlı binanın 4. katındaki yangına müdahalesi sırasında bina kontrollü olarak tahliye edildi.

Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası dairede araştırma yapan ekipler, evde yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa Özkan'ın (41) cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Özkan'ın cesedi,
Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.


#Adana
#yangın
#Adana Adli Tıp Kurumu
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