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Adana'da iki kişi bıçaklanmış halde bulundu: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adana'da iki kişi bıçaklanmış halde bulundu: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

08:1121/04/2025, Pazartesi
IHA
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Mehmet Ayaz, hayatını kaybederken kimliği belirlenemeyen kişi tedavi görüyor.
Mehmet Ayaz, hayatını kaybederken kimliği belirlenemeyen kişi tedavi görüyor.

Adana'da henüz nedeni belirlenemeyen bir olayda iki kişi bıçakla yaralanmış halde bulundu. Yaralılardan 24 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana Çukurova'da gece saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Mehmet Ayaz (24) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi yerde kanlar içinde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Ayaz olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmezken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.



#adana
#çukurova
#bıçaklama
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