Adana'da iki kişi bıçaklanmış halde bulundu: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adana Çukurova'da gece saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Mehmet Ayaz (24) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi yerde kanlar içinde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Ayaz olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.