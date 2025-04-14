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İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı

İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı

12:5714/04/2025, Pazartesi
IHA
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Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.
Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Antalya'da işe gitmek için babasıyla servis bekleyen kadına bir kişi bıçakla saldırdı. Olayda genç kadın ile babası yaralanırken, şüpheli çevredeki vatandaşlarca yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Antalya'da Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen Fadime Ertekin, yanlarına yaklaşan A. T. tarafından defalarca bıçaklandı. Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan Fadime Ertekin ve babası Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.


Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, A. T.'nin genç kadını yol ortasında kovalaması, bir müddet sonra yere yatırıp darp ve bıçakladığı anlar ile çevredekilerin durumu fark edince saldırganı etkisiz hale getirmesi yer aldı.




#antalya
#saldırı
#bıçaklama
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