İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı

Antalya'da Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen Fadime Ertekin, yanlarına yaklaşan A. T. tarafından defalarca bıçaklandı. Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan Fadime Ertekin ve babası Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.