İki duvar arasına sıkışan yaşlı adam kurtarıldı

Olay yerine polis, bekçi ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinden biri yaşlı adamın yanına indi. Yaşlı adam merdiven yardımıyla yukarı çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Kes, bir anda dengesini kaybederek boşluğa düştüğünü söyleyip ekiplere teşekkür etti.