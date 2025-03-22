Ablasından para istedi: Vermeyince defalarca bıçakladı

Esenyurt'ta madde bağımlısı olan ve sürekli ailesiyle tartışan Samet G., ablası Sedef G.'den para istedi. Abla para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Samet, kavga esnasında eline aldığı bıçakla ablasına saldırdı. Kadını defalarca kez bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Sedef G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.