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Yemek getiren komşuları haber alamadı: Evde cansız bedeni bulundu

Yemek getiren komşuları haber alamadı: Evde cansız bedeni bulundu

08:5522/03/2025, Cumartesi
IHA
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Yaşlı adamdan haber alamayan komşuları, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Yaşlı adamdan haber alamayan komşuları, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü halde bulundu. Her gün yemek getiren komşuları, kapının açılmaması üzerine ihbarda bulununca acı olay ortaya çıktı.

Sakarya Karasu'da evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Sedat Üner, kendisine her gün yemek getiren komşularının kapısını açmadı. Durumdan şüphelenen komşuları, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat Üner'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Üner'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.



#sakarya
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#ölüm

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