Düzce'de tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 19.00 sıralarında Ağa Mahallesi 1966 sokakta meydana geldi. Nurettin Demirkaynak'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, vatandaşlar durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale etti. Yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.