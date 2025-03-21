Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce'de tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Düzce'de tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

21:4721/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Düzce'de tek katlı evde yangın
Düzce'de tek katlı evde yangın

Düzce'de tek katlı ev, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahibinin yangın sırasında evde olmadığı ve iftara gittikleri öğrenildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Ağa Mahallesi 1966 sokakta meydana geldi. Nurettin Demirkaynak'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, vatandaşlar durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale etti. Yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Evde yaşayanların yangın sırasında evde olmadıkları ve iftara gittikleri öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


#Düzce
#Tek katlı ev
#Yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS sınavı ne zaman? 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri belli oldu