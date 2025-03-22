Bebeğini emziren karısını bıçakladı

Eşinden birçok kez şiddet gördüğünü belirten Zeynep Y, “Her seferinde 'Çocukları senden alırım, seni öldürürüm' gibi tehditte bulunuyordu. Çocuklarım için katlanıyordum. Bazen beni kapının önüne koyduğu günler oluyordu. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?” diye konuştu. Çocuklarını göremediğini vurgulayan Zeynep Y, “4 aylık bir bebeğim var ve benim onu emzirmem gerekiyor. 3 yaşındaki oğlum bensiz yapamaz. O caninin de bir an önce tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Beni dövdüğü için 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdık. En son beni zorla adliyeye götürdü, tehditle uzaklaştırma kararlarını geri çektirdi. Son olaydan sonra 3'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdık” ifadelerini kullandı.