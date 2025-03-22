Bebeğini emziren karısını bıçakladı

Konya’da yaşayan Zeynep Y. (22), bebeğini emzirdiği sırada eşi Abdülsamet Y. (26) tarafından darbedilip kaçtığı kayınvalidesinin evinde sırtından bıçaklanarak yaralandı. Gözaltına alınan Abdülsamet Y’nin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösteren Zeynep Y, “Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?” dedi.
Konya’da bebeğini emzirdiği sırada kocası tarafından darbedilen kadın, kaçtığı kayınvalidesinin evinde sırtından bıçaklandı. Olay 12 Mart’ta Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Adaş Sokak'ta meydana geldi. Evinde 4 aylık bebeğini emziren 2 çocuk annesi Zeynep Y’i, iddiaya göre yanına gelen eşi Abdülsamet Y. darbetti. Kaçarak yakındaki kayınvalidesinin evine sığınan Zeynep Y’nin peşinden giden Abdülsamet Y, eşini sırtından 2 kez bıçakladı. Zeynep Y. kanlar içinde kalırken, Abdülsamet Y. olay yerinden uzaklaştı. Zeynep Y. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre tedavi altında bulunan Zeynep Y., önceki gün taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Y. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ÇOCUKLARIM İÇİN KATLANIYORDUM
Eşinden birçok kez şiddet gördüğünü belirten Zeynep Y, “Her seferinde 'Çocukları senden alırım, seni öldürürüm' gibi tehditte bulunuyordu. Çocuklarım için katlanıyordum. Bazen beni kapının önüne koyduğu günler oluyordu. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?” diye konuştu. Çocuklarını göremediğini vurgulayan Zeynep Y, “4 aylık bir bebeğim var ve benim onu emzirmem gerekiyor. 3 yaşındaki oğlum bensiz yapamaz. O caninin de bir an önce tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Beni dövdüğü için 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdık. En son beni zorla adliyeye götürdü, tehditle uzaklaştırma kararlarını geri çektirdi. Son olaydan sonra 3'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdık” ifadelerini kullandı.
KARARA İTİRAZ ETTİK
Zeynep Y’nin avukatı Şükrü İnci ise, “Müvekkilim evliliğinin başından bu yana defalarca kez hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görmüştür. Çocuklar da bu şiddetten mağdur durumdalar. Müvekkilimin can güvenliği bulunmamaktadır. Adli kontrol kararına da itirazda bulunduk” şeklinde konuştu.