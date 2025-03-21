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Eşini canice öldüren zanlı Kuşadası'nda jandarmaya yakalandı

Eşini canice öldüren zanlı Kuşadası'nda jandarmaya yakalandı

16:4321/03/2025, Cuma
IHA
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Kayseri'de 2016 yılında eşini 20 balta darbesiyle öldüren katil zanlısı Aydemir Gürbüz, Kuşadası'nda jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Melikgazi'de, evli ve 4 çocuk annesi Gönül Gürbüz (43) ile eşi Aydemir Gürbüz (59) ailevi sebeplerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde baltalı kavgaya dönüştü. Gözü dönen koca, eline aldığı balta ile eşi Gönül Gürbüz'e peş peşe vurarak evden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan 4 çocuk annesi kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parçalanmış halde bulundu. Uzun süredir firari olan Gürbüz ise Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Cinayet zanlısının 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Bugün adliyeye sevk edilen Aydemir Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#kayseri
#melikgazi
#cinayet

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