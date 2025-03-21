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Hırsızlıktan firar ettiler: Sokakta yürürken yakalandılar

Hırsızlıktan firar ettiler: Sokakta yürürken yakalandılar

16:1821/03/2025, Cuma
DHA
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Sokakta yürürken yakalanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sokakta yürürken yakalanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'hırsızlık' suçundan aranan firari iki hükümlü, sokakta yürürken yakalandı.

Bursa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Hırsızlık' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin S. ile 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Doğan S.'nin, Kemalpaşa Mahallesi'nde oldukları belirlendi. Sokakta yürürken yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.






#bursa
#inegöl
#hırsızlık

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