Bursa'da çoğunluğu kimliksiz ve kaçak olan göçmenlere yer temin edip çalıştırılmasına 3 gözaltı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ekipleri yapılan çalışmalarda merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edilerek, çalıştırıldıkları tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 39 yabancı uyruklu göçmen muhafaza altına alınarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 39 yabancı uyruklunun tamamının çalışma izinlerinin bulunmadığı saptandı. Ayrıca 29 göçmenin kimliklerinin bulunmadığı, 7 kaçak göçmenin de geçici koruma kimlik belgelerinin bulunduğu, 3 kişinin farklı ile kayıtlı olduğu, 2 göçmenin ise yaşının küçük olduğu tespit edildi.