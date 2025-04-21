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Karaköy'de ayakkabı deposunda yangın

Karaköy'de ayakkabı deposunda yangın

20:2421/04/2025, Pazartesi
DHA
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Beyoğlu'nda 5 katlı bir iş hanının 4'üncü katındaki ayakkabı deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 16.30 sıralarında Hacımimi Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 4'üncü katında meydana geldi.

Ayakkabı deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle iş merkezi boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. 

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, iş yerinde hasar oluştu.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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