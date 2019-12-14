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HATAY

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: Dumanlar her yeri kapladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama medyada geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, patlamanın fabrikadaki 4 yüksek fırından birinde ilk belirlemelere göre yaşanan delinme sonucu meydana geldiğini belirterek "Patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapılıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikasında (İSDEMİR) patlama meydana geldi.

Sarıseki Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

FIRIN PATLADI

Patlamanın ardından fabrikadan yoğun dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, patlamanın fabrikadaki 4 yüksek fırından birinde ilk belirlemelere göre yaşanan delinme sonucu meydana geldiğini söyledi.

DHA
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama

DHA
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama
  • İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirten Doğan, "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapılıyor." dedi.

İHA
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama

İHA
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama
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