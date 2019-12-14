İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: Dumanlar her yeri kapladı

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Şırınga çikolata firmasının müdürü ilk kez konuştu: Adli Tıp raporunu bekliyoruz

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından açıklama yaptı. Uçkun, "Birkaç firma daha üretiyor. Bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz" dedi.