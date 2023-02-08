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İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Twitter'daki hesabından Hatay'da, İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

13:31 . 8/02/2023 Çarşamba
DHA
İskenderun Limanı

İskenderun Limanı

Hatay'da, İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangın kontrol altına alındı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
"İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup, bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır"
denildi.


#Hatay
#İskenderun
#Liman
12 dakika önce
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