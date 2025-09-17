İsmail'in parkta oynarken yorgun mermiyle vurulmasında şüpheli yakalandı; 38 boş kovan bulundu

Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan İsmail K.’nin kalçasına, 14 Eylül'de saat 19.00 sıralarında yorgun mermi isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kalçasındaki mermi çekirdeği ameliyatla çıkarılan İsmail K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşanan panik anları da çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.