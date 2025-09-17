Yeni Şafak
İsmail'in parkta oynarken yorgun mermiyle vurulmasında şüpheli yakalandı; 38 boş kovan bulundu

16:5717/09/2025, Çarşamba
DHA
Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan İsmail K.’nin kalçasına, 14 Eylül'de saat 19.00 sıralarında yorgun mermi isabet etti.
Bursa'da parkta oynayan İsmail K.’nin (6) yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan E.K. yakalandı. Yorgun merminin E.K.’nin tabancasından ateşlendiği, 6 kilometre uzaklıktaki boş arazide bulunan 38 boş kovanda yapılan balistik incelemeyle tespit edildi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan İsmail K.’nin kalçasına, 14 Eylül'de saat 19.00 sıralarında yorgun mermi isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kalçasındaki mermi çekirdeği ameliyatla çıkarılan İsmail K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşanan panik anları da çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.


Ailenin şikayetinin ardından harekete geçen Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, merminin İsmetiye Mahallesi tarafından ateşlendiğini belirledi. Bölgedeki araştırmalarda boş bir arazide 38 boş kovan bulundu. Boş kovanlarla çocuğun kalçasından çıkarılan mermi çekirdeği, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan balistik incelemede kovanların E.K.’ye ait tabancadan ateşlendiği tespit edildi. Şüpheli, adresinde yakalanıp gözaltına alındı.




