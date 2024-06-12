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İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin vurgusu: İsrail'e baskı artmalı

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde İspanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral 6. Felipe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'e desteğinin önemli olduğunu, uluslararası camianın İsrail'e baskısını artırmasının kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini belirtti.

21:45 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:35 - 12/06/2024 Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.

Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.


"İsrail'e baskı artmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Felipe'ye İspanya'nın Filistin'e desteğinin önemli olduğunu, uluslararası camianın İsrail'e baskısını artırmasının kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini belirtti.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişki yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayii alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya’nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin’e verdiği desteğin çok önemli olduğunu, bu süreçte uluslararası camianın İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kral Felipe’i en kısa vakitte mutlaka Türkiye’ye beklediğini söyledi."




#Recep Tayyip Erdoğan
#ispanya
#Kral 6. Felipe
#Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi
#Zarzuela Kraliyet Saray
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