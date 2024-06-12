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İkili ilişkileri güçlendirecek kritik zirveye katılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.30 sularında özel uçak "CAN" ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etmişti.

20:19 - 12/06/2024 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'e vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'e vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando Sampedro Marcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer karşıladı.

Türkiye'den İspanya çıkarması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir eşlik etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#İspanya
#Madrid
#Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi
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