İsrail ile ticaret iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net cevap: Beş para etmez kimselerin iftirası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail ile ticaret meselesinde son günlerde ortaya atılan iftiralara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ticari ilişkilerin kesildiğini yeniden vurgulayarak "Ne yazık ki adı sanı duyulmayan veyahut da şöyle kasaya, tartıya çıkarsan gramı, kilosu beş para etmeyen bazı kimselerin İsrail'le ilişkiler konusunda attığı iftiralardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ilgili ortaya atılan ticaret iddialarına da net bir şekilde cevap verdi.
SORU: İsrail ile ticaret meselesinde son günlerde iftiraların ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Türkiye İsrail ile ticareti tamamen kapattıktan sonra Filistin tarafının talebiyle bir mutabakat imzalandı. Çünkü Filistin’de milyonlarca Müslüman kardeşimiz var, oraya giden ürünler var. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?
İsrail ile ticaret iddialarına net cevap
İsrail ile ticaret iddialarına net cevap
İsrail ile ilgili ortaya atılan ticaret iddialarına net bir şekilde cevap veren Erdoğan; "Ne yazık ki adı sanı duyulmayan veyahut da şöyle kasaya, tartıya çıkarsan gramı, kilosu beş para etmeyen bazı kimseler İsrail'le ilişkiler konusunda bize garip garip iftiralar atıyorlar. Maalesef bazı partiler hala oralardan bir şeyler beklemeye çalışıyorlar.
Şu an itibarıyla biz İsrail’le ticari ilişkileri kestik. Bundan sonraki süreçte de mümkün olduğunca biz, İsrail ile ilişkilerimizi kesmiş olarak yolumuza devam edeceğiz. Bunların elinde herhangi bir güç yok, atacakları veya attıkları adım yok ama iftiraya gelince iftira diz boyu.
Biz aynı kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. Mısırla dayanışma halinde, buralarla ilgili adımlarımızı kararlı bir şekilde sürdürecek ve İsrail'e bu noktada prim vermeyeceğiz. İsrail Filistin’i onlarca yıldır işgal ediyor. İnsanlar yıllardır açık hava hapishanelerinde yaşam mücadelesi veriyor.
Bugün Gazze’de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla soykırım. Çoğu çocuk ve kadın masum insanlar vahşice katlediliyor. Bir avuç toprak parçasına hapsedilen 2 milyondan fazla kişinin üzerine bomba yağdırılıyor. Maalesef insanlık adına utanç verici günlerden geçiyoruz. Bizim Gazze’deki mezalimi anlatma mesaimiz bitmeyecek.
Her fırsatta İsrail’in zulmünü, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini dile getireceğiz.
Herkes Gazze’deki katliamları, bebeklerin, annelerin çığlıklarını unutsa bile biz unutmayacak ve unutturmayacağız.
Netanyahu ve çetesi yaptıklarının hesabını mutlaka verecek. Onların peşindeyiz ve cinayetlerinin hesabını vermeden bırakmayacağız. Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa, ne kadar imkânımız varsa Gazzeli kardeşlerimiz için seferber etmeye çalıştık.
Bugüne kadar 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Mısırlı yetkililerin de desteğiyle Gazze’deki kardeşlerimize ulaştırdık. Bu rakamlara bakarak Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke olduğumuzu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve İsrail arasındaki ticari ilişkiler 9 Nisan'da tamamen durduruldu
Türkiye ve İsrail arasındaki ticari ilişkiler 9 Nisan'da tamamen durduruldu
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