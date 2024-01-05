İsrail maçında üç maymunu oynayan Ali Koç'a zor sorular: Senin Atatürkçülüğün sadece Suudi Arabistan’da mı geçiyor?

4 - İsrail takımı ile İstanbulda oynanması gereken maçın yeri, güvenlik nedeniyle değiştirilirken, itiraz etmedin.. Bu ülkede saldırıya uğrayan İsrailli mi var? Güvenlik sorunu mu var?.. Dünyanın en güvenli ülkesi Türkiye, böyle çirkin bir şekilde yaftalanırken, bu ülkenin onuru aklına geldi mi?