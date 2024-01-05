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İsrail maçında üç maymunu oynayan Ali Koç'a zor sorular: Senin Atatürkçülüğün sadece Suudi Arabistan’da mı geçiyor?

THY Euroleague 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sözde güvenlik önlemleri sebebiyle İstanbul'dan Litvanya'ya alınan maçta terör devleti İsrail'in takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Atatürk formasının giyilmesine izin verilmediği bahanesiyle kriz çıkaran Ali Koç'un bu maçla ilgili hiç bir girişimde bulunmaması dikkat çekti. Avukat Yaşar Baş Suudi Arabistan'daki rezaleti de hatırlatarak 'Maccabi Tel Aviv' karşılaşması üzerinden Ali Koç'a bir takım sorular yöneltti.

17:31 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 17:44 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ali Koç
Ali Koç
29 Aralık'ta
Suudi Arabistan
'da oynanması planlanan
Galatasaray-Fenerbahçe
Süper Kupa final maçı öncesi Suudi yönetiminin aldığı kararla 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finali öncesinde yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin 'Atatürk' konusundaki taleplerini reddettiğini ve bu nedenle maça çıkmayacaklarını ilan ederek büyük bir krize imza atmıştı.


Neticede Süper Kupa finalini oynamayan iki takım Türkiye'ye geri dönmüştü.


İsrail takımıyla maçta 3 maymunu oynadı


Ancak aynı Ali Koç dün akşam
Fenerbahçe Beko
'nun İsrail ekibi
Maccabi Tel Aviv
ile oynadığı karşılaşmada ise derin bir sessizliğe gömüldü.

THY Euroleague 19. haftasında Fenerbahçe Beko, güvenlik önlemleri sebebiyle İstanbul'dan Litvanya'ya alınan maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.


Suudi Arabistan maçında 'Atatürk' duyarı kasan Ali Koç ve Fenerbahçe, dün akşam Türkiye'de güvenlik olmaması bahane edilerek Litvanya'ya alınan maça ise itiraz etmedi ve 'Atatürk' forması giyme talebinde bulunmadı.



Ali Koç'a zor sorular


Sosyal medyada Ali Koç'un bu ikircikli tavrına tepki gösteren Avukat Yaşar Baş, Fenerbahçe başkanına bir takım sorular yöneltti.


İşte o sorular;

1 - Saat 20.45 te başlayan Fenerbahçe-Maccabi Tel Aviv maçına YURTTA SULH CİHANDA SULH pankartı ile çıktın mı?

2 - Aynı maçta sporculardan herhangi biri Atatürk fotoğrafı olan forma giydi mi?

3 - 10 Kasımda oynanan Ludogorets-Fenerbahçe futbol maçında, Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, sahaya Atatürk’ü anan bir pankartla çıkabildin mi? Aynı maçta futbolculardan herhangi biri Atatürk’ü hatırlatan herhangi bir sembol taşıdı mı?.

4 - İsrail takımı ile İstanbulda oynanması gereken maçın yeri, güvenlik nedeniyle değiştirilirken, itiraz etmedin.. Bu ülkede saldırıya uğrayan İsrailli mi var? Güvenlik sorunu mu var?.. Dünyanın en güvenli ülkesi Türkiye, böyle çirkin bir şekilde yaftalanırken, bu ülkenin onuru aklına geldi mi?

5 - Adında Maccabi bulunan İsrail takımları, İsrail ordusunun yan kuruluşudur.. Maccabi Aramicede Çekiç demektir ve İsrail ordusunun unvanı olarak kullanılır. Maccabi Tel Aviv takımının internet sitesinde, açıkça Gazze katliamına katılmak için çağrılar yer alıyor.. Sulh/Barış çağrılarını bu katillere karşı yapmak niye aklına gelmiyor?

6-Senin Atatürkçülüğün sadece Suudi Arabistan’da mı geçiyor?





#Ali Koç
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Suudi Arabistan
44 dakika önce
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