İstanbul barajlarında ne kadar su var? Ömer Barajı'nda rekor doluluk: İşte İSKİ verileri (11 Nisan 2021) Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı İstanbul’a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 79.37’ye yükseldi. Ömerli Barajı'nda ise doluluk oranı rekor seviyeye ulaşarak yüzde 96.54 oldu. Ömerli Barajı bu oran ile İstanbul barajları arasında doluluk oranı en yüksek baraj oldu. Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

Haber Merkezi 11 Nisan 2021, 09:12 Son Güncelleme: 11 Nisan 2021, 09:23 İHA