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ANKARA

Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Akdeniz, Güney Ege ve İç Anadolu'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 3 bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra, Güney Ege'de Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar'da, Batı Akdeniz'de Antalya, Mersin'in batısı, Isparta ve Burdur'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra batısından başlayarak İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-75 kilometre/saat) öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece yarısından sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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