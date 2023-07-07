İstanbul bunu da gördü: Metrobüs yollarında asfalt eridi vatandaş isyan etti

İBB birimleri iki ekip olarak çalışmalarını yürütecek. Bir ekip çift yönlü uzunluğu 18,5 kilometre olan Zincirlikuyu- Şehit Mustafa Cambaz arasındaki 12 durakta çalışma yapacak. İkinci ekip de 23,7 kilometrelik Beylikdüzü Son Durak ile İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 14 duraklı güzergahı yenileyecek. Toplamda 26 durak arasındaki 42 kilometrelik alan 'Beyaz Yol' ile kaplanacak. Vardiyalı şekilde aralıksız şekilde ilerleyecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak.