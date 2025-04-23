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İstanbul Depremi nedeniyle havalimanlarında uçaklar pas geçti

İstanbul Depremi nedeniyle havalimanlarında uçaklar pas geçti

15:0923/04/2025, Çarşamba
DHA
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İstanbul'da havalimanlarını uçaklar pas geçti
İstanbul'da havalimanlarını uçaklar pas geçti

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve Sahiba Gökçen Havalimanlarında pistlerin durumunun kontrol edilmesi amacıyla, uçaklar inişte pas geçti.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bazı uçaklar pist kontrolü yapılması için pas geçmek zorunda kaldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçaklar havalimanına sorunsuz şekilde indi. Deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrolörü ve pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarında, "Deprem oldu az önce efendim. Pist kontrolü yapılacak. O yüzden pas geçildi" anonsu kayda geçti.


HAVALİMANLARINDA OPERASYON ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR


Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'nin(HEAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli Pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir" denildi.


İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri ise; depremin ardından yapılan kontrollerde operasyonlarda bir sorun yaşanmadığı terminalde yapılan kontrollerde olumsuz bir durumun da gözlemlendiğini açıkladı.





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