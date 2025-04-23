İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem megakent sakinlerini yollara döktü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle İstanbul’da yoğun olmayan trafik, yaşanan depremin ardından adeta kilitlendi. Sarsıntı sonrası trafik yoğunluğu giderek artarken, benzin istasyonlarında oluşan yoğunluk da dikkat çekti. İşte İstanbul trafik yoğunluk haritasında son durum.
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’lere kadar dayandı. Megakentte en büyüğü 6,2 büyüklüğünde olan art arda depremler meydana gelirken yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü! İşte deprem sonrası İstanbul trafiği...
İSTANBULLULAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Aracına binip yakınlarına ulaşmak isteyenler trafiği adeta durma noktasına getirdi. Trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine gelirken, benzin istasyonlarında da muhtemel senaryolara hazırlık olabilmek için yoğunluk yaşandığı görüldü.
"KAOSUN HABERCİSİ"
Megakentte 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşananlar, beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde oluşması muhtemel kaosun habercisi olarak yorumlandı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.