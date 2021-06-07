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İSTANBUL

İstanbul Esenler'de sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı

Esenler'de arkadaşlarıyla sohbet eden 30 yaşındaki bir genç, otomobiline bineceği esnada araçtan inen bir şahıs tarafından güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların gözü önünde gerçekleşen o dehşet anları kameralara yansırken, kurşun yağmuruna tutuklan genç ağır şekilde yaralandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Esenlerde sokak ortasında güpegündüz kurşun yağdırdı
Cerrahi maskeli ve şapkalı olduğu öğrenilen şahıs, otomobilden çıkarak Ç.C.’ye sokak ortasında güpegündüz ateş açarak kurşun yağdırdı.

İstanbul'daki olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Esenler Turgutreis Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Ç.C. cadde üzerinde bulunan dönercide yemek yemeye gitti. Genç, yemek yedikten sonra dışarıda arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Sohbetin ardından otomobiline yönelen gencin yanına, sokağın başında bekleyen ve içerisinde üç kişinin olduğu otomobil yaklaştı. Cerrahi maskeli ve şapkalı olduğu öğrenilen şahıs, otomobilden çıkarak Ç.C.’ye sokak ortasında güpegündüz ateş açarak kurşun yağdırdı.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kanlar içinde kalan genç yere yığılırken, silahlı saldırgan ise geldiği otomobile binip diğer şüphelilerle birlikte olay yerinden kaçtı.

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Polis saldırganın peşinde

Saldırının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ise yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan gencin otomobili de incelenmek üzere çekici yardımıyla emniyete götürüldü.

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