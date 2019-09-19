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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın

İstanbul Küçükçekmece'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi yanındaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile Mekanize Piyade Birliği’ne bağlı askerler müdahale etti.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece'deki yangın saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Küçükçekmece Halkalı’da bulunan Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin yanında bulunan kuru otluk ve ağaçlık alanda başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alanın geniş olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kaldı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin bahçesine kadar geldi.

Yangının sirayet ettiği güzergahta bulunan araçlar uzaklaştırıldı. Çevre ilçelerden çağırılan takviye itfaiye ekipleri ile birlikte Mekanize Piyade Birliği’ne bağlı askerlerin ortak çalışması ile yaklaşık bir saat sonra yangın tamamen kontrol altına alındı.


Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.

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