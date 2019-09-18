Gündem Tuzlada fabrika yangını Patlamada iki itfaiye eri yaralandı
İSTANBUL

Tuzla'da fabrika yangını: Patlamada iki itfaiye eri yaralandı

Tuzla'da kimyasal üretim yapan fabrikada çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kısmen kontrol altına alındı. Fabrika içindeki bir tankın patlaması sonucu yangına müdahale eden iki itfaiye personeli yaralandı.

Haber Merkezi AA
Tuzla’da polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangında patlama meydana geldi. İki itfaiye eri yaralandı.
Tuzla’da polyester fabrikasında yangın çıktı. Yangında patlama meydana geldi. İki itfaiye eri yaralandı.

İstanbul Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

  • Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Tuzla'daki yangına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
  • "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor."

Tankta patlama

Yangın sırasında fabrikadaki bir tank patladı. Patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa ve yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Olayda yangına müdahale eden iki itfaiye personeli yaralandı.

Tuzla Belediye Başkanı ise 3 itfaiye erinin yaralandığını söyledi.

İHA
  • Olay yerinde hazır bulundurulan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralıya olay yerinde müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tuzla'da dev yangın
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Tuzla'da dev yangın
Tuzla Orhanlı'da bir deri fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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