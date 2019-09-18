Tuzla'da fabrika yangını: Patlamada iki itfaiye eri yaralandı

İstanbul Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Tuzla'daki yangına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor."

Tuzla'da dev yangın



Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.https://t.co/Y7yXe9T5hR pic.twitter.com/0FFgatTO4H — Yeni Şafak (@yenisafak) September 18, 2019

Tankta patlama

Yangın sırasında fabrikadaki bir tank patladı. Patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa ve yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Olayda yangına müdahale eden iki itfaiye personeli yaralandı.

Tuzla Belediye Başkanı ise 3 itfaiye erinin yaralandığını söyledi.

İHA

Olay yerinde hazır bulundurulan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralıya olay yerinde müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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