İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim öğretim yılında açılıyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlıyor. Okul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ tarafından desteklenecek.

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için İstanbul Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine Vali Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

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Vali Ali Yerlikaya, protokolün imzalanmasının ardından eğitime verdikleri destekten dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ve Türk Hava Yolları temsilcilerine teşekkür ederek; protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Akreditasyon sağlanacak

Öğrenciler, dünyanın en yüksek kapasiteye sahip havalimanı yerleşkesinde, öncelikle uçak bakım olmak üzere ulaştırma hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında öğrenim görecek.

Öğrenciler iki yabancı dil bilen, son teknolojik donanıma ve beceriye sahip, üretken, iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun etkinlik ve verimlilik esasına göre yetiştirilecek.

Ayrıca deneyimleri dikkate alan, nitelikli insan gücü yetiştirecek yeni bir yönetim ve işleyiş modelinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Okul, İstanbul Havalimanı yerleşkesi içerisinde hazırlık 4 yıl olarak, 30 kontenjanla açılacak. İGA, okul binası tamamlanana kadar kendisine ait binalarda eğitim ortamı oluşturacak, şehir dışından gelecek öğrencilerin konaklama ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak.

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Okulun Türk Hava Yolları desteği ile Teknik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve dünya sivil havacılık otoritelerinin normlarına uygun olarak akreditasyonu sağlanarak "tanınan okul" statüsüne kavuşturulması için çalışılacak.

Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek.

Mezun öğrencilerin hem Türk Hava Yolları teknik hem de uluslararası arenada istihdam edilebilmesi için gerekli yeterliklere sahip olması da sağlanacak.

Tüm taraflar, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, müfredat geliştirme, eğitim materyali hazırlama; uzmanlarının derslere girmesi konularında destek sunacak.