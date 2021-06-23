Gündem İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim öğretim yılında açılıyor
EĞİTİM

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim öğretim yılında açılıyor

İstanbul Havalimanı'nda açılacak olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlıyor. Öğrenciler uçak bakım, ulaştırma hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğrenim görecek.

Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim öğretim yılında açılıyor
Foto:Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlıyor. Okul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ tarafından desteklenecek.

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için İstanbul Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine Vali Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

İstanbul'da sahte okul tatili
GÜNDEM
İstanbul'da sahte okul tatili

Vali Ali Yerlikaya, protokolün imzalanmasının ardından eğitime verdikleri destekten dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ve Türk Hava Yolları temsilcilerine teşekkür ederek; protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Akreditasyon sağlanacak

Öğrenciler, dünyanın en yüksek kapasiteye sahip havalimanı yerleşkesinde, öncelikle uçak bakım olmak üzere ulaştırma hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında öğrenim görecek.

  • Öğrenciler iki yabancı dil bilen, son teknolojik donanıma ve beceriye sahip, üretken, iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun etkinlik ve verimlilik esasına göre yetiştirilecek.

Ayrıca deneyimleri dikkate alan, nitelikli insan gücü yetiştirecek yeni bir yönetim ve işleyiş modelinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Okul, İstanbul Havalimanı yerleşkesi içerisinde hazırlık 4 yıl olarak, 30 kontenjanla açılacak. İGA, okul binası tamamlanana kadar kendisine ait binalarda eğitim ortamı oluşturacak, şehir dışından gelecek öğrencilerin konaklama ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak.

Okulun Türk Hava Yolları desteği ile Teknik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve dünya sivil havacılık otoritelerinin normlarına uygun olarak akreditasyonu sağlanarak "tanınan okul" statüsüne kavuşturulması için çalışılacak.

Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek.

  • Mezun öğrencilerin hem Türk Hava Yolları teknik hem de uluslararası arenada istihdam edilebilmesi için gerekli yeterliklere sahip olması da sağlanacak.

Tüm taraflar, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, müfredat geliştirme, eğitim materyali hazırlama; uzmanlarının derslere girmesi konularında destek sunacak.

ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Rakam verip duyurdu
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması: Rakam verip duyurdu
Abone Ol Google News
Görenler şaşırıyor

Görenler şaşırıyor

​Şehrinde bu işi yapan tek kadın...
Guinnesse hazırlanıyor

'Guinness'e hazırlanıyor

İşçiler bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyor.
Her zaman ulaşılır olun

​Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitap etti.

​Ünlü isimlerden aşı için önemli çağrı.

​Türkiye Ege Denizi'nin uluslararası sularında Navtex ilan edildi.

​Sağlık çalışanları için önemli gelişme.

​Bingöl'de üreticilerin tatlı telaşı başladı.

​Rus turist tamam sıra İngiliz'de.

Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu
Gündem

Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu

CHP medyasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” diye sorunca Uğur Dündar çılgına dönmüş "Karşıma çıkma, fena yaparım" diye konuşmuştu. Şimdi de Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı bomba bir iddia ortaya attı. Ataklı yayınladığı videoda, Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.
İHH'dan iddialara yanıt: 'Çamur at izi kalsın' saikiyle hareket ediliyor
Gündem

İHH'dan iddialara yanıt: 'Çamur at izi kalsın' saikiyle hareket ediliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, '10 Ekim Katliamı' davasının duruşmasında tanık tarafından verilen ifadelere yanıt olarak kamuoyu açıklamasında bulundu. Vakıf, ''10 Ekim Katliamı davasının duruşmasında tanık tarafından verilen ifadeler çarpıtılarak vakfımızın İŞİD’e yardım ettiği iftirasında bulunulmuştur'' diyerek ''Bahse konu sosyal medya paylaşımları ya da haber içeriklerine bakıldığında, “Çamur at izi kalsın” saikiyle hareket edildiği, vakfımızla terör örgütleri arasında bağ kurulmaya çalışıldığı, yapılan yardım çalışmalarının bölgedeki insanlara yönelik değil de sanki illegal yapılara yönelik gerçekleştirildiği izlenimi verilmeye çalışılmaktadır'' ifadelerini kullandı.
Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti
Dünya

Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" önlemlerini ve çalışma koşullarını protesto etmek için iş durdurma eylemine gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.