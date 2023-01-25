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İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonları: Gitar kılıfından ve terlik tabanından uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gitar kılıfına ve terlik tabanına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

14:31 . 25/01/2023 Çarşamba
IHA
Ele geçirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki metamfetamine el konuldu.

Ele geçirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki metamfetamine el konuldu.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizleri ve hedefleme çalışmaları neticesinde, İran’dan gelen bir şüpheli yolcu takibe alındı. Yolcunun taşıdığı gitar çantası x-ray taramasından geçirildi. Gitar çantasında sıra dışı bir yoğunluk olduğu görüldü. Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı fiziki aramada, şüpheli görülen bölgelere gizlenmiş vaziyette maddeler olduğu tespit edildi.


Uyuşturucu madde tespit cihazıyla yapılan analizde, uyuşturucu maddenin metamfetamin olduğu anlaşıldı.
Ele geçirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki metamfetamine el konuldu.
Şüpheli ise gözaltına alındı.

Otomobilin yakıt deposunda 25 kilogram uyuşturucu bulundu
Otomobilin yakıt deposunda 25 kilogram uyuşturucu bulundu

Mersin'de, yurt dışından geldiği iddia edilen otomobilin yakıt deposundaki özel bölmeye gizlenmiş 25 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından ülkeye geldiği ve ardından kente giriş yaptığı öne sürülen otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Anka" ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine araç sanayiye götürüldü. Burada yapılan incelemelerde, aracın yakıt deposuna yapılmış özel bölmede 25 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü R.M.A. gözaltına alındı. Bu arada, takip edilen aracın durdurulduktan sonra oto sanayiye götürülmesi, yakıt deposunun incelenmesi ve sökülen deponun içine yapılmış bölmede sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirilmesi, polis kamerasına yansıdı.



Terlik tabanından uyuşturucu çıktı


Diğer bir operasyonda ise, Gümrük Muhafaza ekipleri riskli olarak değerlendirdiği bir kargoyu açarak aradı. Kargonun içindeki giysilerin arasında bulunan terliklerin tabanında değişik bir dikiş olduğu fark edildi. Dikişlerin sökülmesiyle terliklerin taban kısmına zulalanan 500 gram captagon hap bulundu.

#İstanbul Havalimanı
#Uyuşturucu
#İran
23 dakika önce
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İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonları: Gitar kılıfından ve terlik tabanından uyuşturucu çıktı
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